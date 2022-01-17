В Ростовской области после Крещения усилятся морозы, ожидается снег

В Ростове похолодает уже в ночь с 18 на 19 января Фото: Андрей ТАНАЕВ

В Ростовскую область после Крещения вновь придет похолодание. Речь идет о ночной температуре воздуха. Днем может быть небольшой минус, а в отдельных районах - немного выше 0. При этом в течение всей недели - с 17 до 23 января - ожидаются осадки в виде снега и дождя, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Так, например, в Ростове-на-Дону похолодает уже в ночь с 18 на 19 января, прогнозируют -5 градусов, потом будет -6. До конца недели в темное время суток столбики термометров будут колебаться от -1 до -4 градусов.

Днем в донской столице обещают в среднем около +1. Только в среду, 19 января, возможно -3 градуса, а в воскресенье, 23 января, -2. Ветер должен быть преимущественно юго-западный, на выходных с переходом на южный и северо-восточный, 5-7 м/с.

На севере региона минус окажется более ощутимым. Например, в Боковской по ночам на Крещение и за сутки до этого прогнозируют около -13. Днем 19-20 января около -5 градусов, 22 и 23 января -4.

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