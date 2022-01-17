В Ростовской области на трассе в ДТП с «КамАЗом» погиб водитель легковушки

Автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области на трассе в ДТП с большегрузом погиб водитель легковушки. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что столкновение машин произошло вчера, 16 января. Днем на М-4 «Дон» в Аксайском районе 35-летний водитель «КамАЗа 5490» двигался по крайней правой полосе и въехал в попутый «ВАЗ-2010», который находился впереди. В аварии погиб 61-летний водитель «ВАЗа».

Сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Нужно всегда следить за дистанцией между машинами и боковым интервалом.

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