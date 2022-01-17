В Ростове «Донречфлот» планирует избежать банкротства после соглашения с кредитором

В начале февраля состоятся слушания по спору относительно 26 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области «Донречфлот» может избежать банкротства благодаря мировому соглашению с новым московским кредитором, который выкупил долги компании. То же самое касается и «Азово-Донского пароходства». С предприятий до этого пытались взыскать 30 млн долларов, сообщает «Город N».

Мировое соглашение суд утвердил в декабре. Теперь компании должны до конца 2023 года выплатить 4 млн долларов. Также в начале февраля этого года состоятся слушания по спору относительно 26 млн рублей.

«Донречфлот» сейчас крупнейший водный перевозчик в южной столице. По предварительным оценкам, компания владеет более чем 70 судами. «Азово-Донское пароходство» занимается арендой и лизингом водного транспорта и оборудования.

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