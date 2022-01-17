539 новых случаев COVID-19 подтвердили власти Ростовской области

В лабораториях со вчерашнего дня провели 14163 теста на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за прошедшие сутки 539 новых заболевших COVID-19. С начала пандемии количество инфицированных и переболевших достигло 200 136. Коэффициент распространения инфекции возрос до 1,23. Об этом 17 января сообщает сайт донского правительства.

После суточного тестирования вирус обнаружили в 55 городах и районах Дона: больше всего в Ростове - 155. На втором месте Таганрог - 22, на третьем - Волгодонск - 21.

Меньше всего положительных результатов - по 2 - в Дубовском, Заветинском, Куйбышевском, Обливском, Усть-Донецком и Цимлянском районах.

В больницах сейчас находится 2021 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии 25 человек, на неинвазивной ИВЛ - 208.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали еще 16 умерших с COVID-19. Это 10 женщин от 51 года до 83 лет, а также 6 мужчин от 57 до 75 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами инфекции уже оказались 9896 человек, выздоровели 181 073 человека, за сутки - 217.

В лабораториях со вчерашнего дня провели 14163 теста на коронавирус. Охват ПЦР-тестированием на 100 тысяч населения - 346,57. Полностью прошли вакцинацию 1926,81 тысячи человек.

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