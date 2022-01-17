10 женщин и 6 мужчин у мерли из COVID-19 в Ростовской области

Всего жертвами инфекции с начала пандемии оказались 9896 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за прошедшие 24 часа зарегистрировали еще 16 умерших из-за COVID-19. Речь идет о людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Об этом сегодня, 17 января, сообщили донские власти.

На этот раз скончались 10 женщин от 51 года до 83 лет, а также 6 мужчин от 57 до 75 лет. Всего жертвами инфекции с начала пандемии оказались 9896 человек.

В больницах сейчас находится 2021 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии 25 человек, на неинвазивной ИВЛ - 208. Кроме того, за сутки заболели еще 539 жителей региона.

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