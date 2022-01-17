Речь о зданиях на Донской и Ворошиловском Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове не подтвердили историческую ценность двух старинных зданий, однако обратили внимание на важность группы сооружений на Береговой. Об этом сообщили активисты движения «Мой фасад».

Так, решили не относить к памятникам культурного наследия дом на Донской, бывшее жилище Феоны Здоренко. Постройка сложена не из кирпича, а из блоков ракушечника. Это пример, который отличается от традиционного более позднего строительства в городе. Сейчас объект находится в аварийном состоянии.

Второе здание, по которому выдали отказ - дом купцов Елицер. Значимость постройки связана с братьями Матвеем и Исааком, которые много вложили в развитие экономики Ростова.

- Здание занимает стратегически важное место в историческом центре и хорошо просматривается с Большого проспекта (ныне Ворошиловского). После ремонта фасада дом мог бы стать подлинным архитектурным украшением, - отметили градозащитники.

Третьей группе объектов - наследию промышленника Дмитрия Пастухова на Береговой - повезло больше. Речь идет об остатках корпусов завода, на котором выпускали котлы, трубы и оборудование для судостроения. К слову, именно на территории своего предприятия Пастухов заложил первую донскую судостроительную верфь

- Замечательно, что теперь появился шанс сохранить материальную память в Ростове об этом «железном человеке», а заодно и избавить участок набережной от «освоения» со стороны застройщиков и планов «развития», исходящих из городской администрации, - добавили активисты.

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