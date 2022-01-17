В Таганроге отменили крещенские купания в ночь с 18 на 19 января

Купания отменили из-за сложной эпидситуации по COVID-19
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Таганроге Ростовской области отменили крещенские купания, которые обычно проводят в ночь с 18 на 19 января. Причина - сложная эпидситуация. Об этом стало известно сегодня, 17 января.
Местные власти посчитали такое решение необходимым для борьбы с распространением COVID-19. При этом, несмотря на отсутствие купелей и запрет массового сбора людей, в городе на Крещение все равно будут дежурить спасатели и полицейские.
Такие же меры приняли и в Аксайском районе. Там добавили, что традиционные омовения - скорее, народная традиция, которая не имеет отношения к православному празднику.
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