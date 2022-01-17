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Общество17 января 2022 14:43

В Новочеркасске крещенские купания отменили омикрона и из-за погодных условий

Река Тузлов затопила купель. Кроме того, 18 января ожидается ветровой нагон воды
Ангелина СКИБА
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Деревянные мостки и лестница, ведущие к реке, обледенели. Фото: сайт администрации Новочеркасска

Деревянные мостки и лестница, ведущие к реке, обледенели. Фото: сайт администрации Новочеркасска

В Новочеркасске крещенские купания отменили из-за погодных условий. Место, где ежегодно оборудовали купель, в этом году затопило из-за подъема реки Тузлов. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Деревянные мостки и лестница, ведущие к реке, обледенели. По прогнозам Росгидромета, ситуацию может усугубить возможный нагон воды 18 января. С учётом этих обстоятельств купания пришлось отменить, - пояснили власти.

Еще одной причиной, повлиявшей на принятое решение, стала профилактика коронавируса, и в частности омикрон-штамма. Новая мутация COVID-19 передается в 4,2 раза быстрее, поэтому отмена массового сбора должна помочь в борьбе с распространением вируса.

Такие же решения из-за эпидситуации приняли в Аксайском районе и в Таганроге. Причем в одном из муниципалитетов отметили, что крещенские омовения - просто народная традиция, которая не имеет прямого отношения к православному празднику.

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