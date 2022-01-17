В Азове из-за пожара в жилой пятиэтажке эвакуировали 15 человек

На месте происшествия работали 10 человек, было задействовано 3 спецмашины Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Сегодня, 17 января, в Азове на Кондаурова, 59 из-за пожара в жилой пятиэтажке эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, информация о пожаре в экстренную службу поступила в 14.56. Огнем было охвачено 10 квадратных метров.

Уже в 15.35 горение локализовали, а в 15.46 все потушили. Никто не пострадал. На месте происшествия от МЧС работали 10 человек, было задействовано 3 единицы техники.

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