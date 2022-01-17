Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 17 января: заторы оценены в пять баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 17 января: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Варфоломеева, улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Текучева, улице Зоологической, улице Мечникова, улице Шаумяна, улице Ларина, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Международная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, переулку Оренбургскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Днепровская, Светлая, Менжинского, Страны Советов, переулку Мезенскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 января: в конце первой рабочей недели года город сковали шестибалльные пробки.

В конце первой рабочей недели года город сковали шестибалльные пробки.