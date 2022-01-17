В Ростове проверили 100% эвакуированных из-за минирования школ

В Ростове проверили все сообщения о минировании школ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В социальных сетях донской столицы были опубликованы сообщения о возможном минировании 92 школ. В течение всего дня на территории учебных заведений проводились проверки.

В настоящее время 100% школ уже проверены, все они совершенно безопасны для дальнейшего образовательного процесса. Об этом сообщили в городской администрации.

- Выражаю благодарность правоохранительным органам за оперативные мероприятия по проверке учреждений. Отдельно хотелось бы отметить работу медиков: у всех школ дежурили машины скорой помощи, - сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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Информация об угрозе в обследованных зданиях не подтвердилась.