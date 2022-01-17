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Общество17 января 2022 19:39

В Крещенскую ночь продлят работу общественного транспорта

На улицы выпустят 237 единиц транспорта
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Крещенскую ночь будет продлена работа общественного транспорта

В Крещенскую ночь будет продлена работа общественного транспорта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице в Крещенскую ночь будет продлена работа общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В праздничную ночь Крещения Господня, а именно с 18 на 19 января запланирована работа водителей общественного транспорта по двум сменным графикам. Автобусы в этот праздник будут ходить до часа ночи.

- В соответствии с утвержденным расписанием движения для обеспечения перевозки предусмотрено 237 единиц подвижного состава, - говорится в тексте сообщения.

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