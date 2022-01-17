Таганрожцам предложили принять участие в обсуждении проекта реконструкции Пушкинской набережной

В Таганроге реконструируют Пушкинскую набережную Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге 23 января в ИТА ЮФУ с 14 до 18 часов пройдет обсуждение проекта реконструкции Пушкинской набережной. Принять в нем участие может любой желающий. Для этого достаточно будет пройти регистрацию и подключиться к конференции.

Этот проект будет частью единого мастер-плана прибрежной территории. Документация будет составляться в соответствии с интересами жителей и властей. Кроме того, внимание обратят и на историю места и его ближайшее будущее. Над мастер-планом ведут работу участники проекта Даль и архитектурного бюро ЭТО.

Разработчики проекта приглашают горожан принять участие в первой открытой встрече. Все участники семинара будут объединены в команды, для них будут выделены ценности и проблемы набережной, а по итогу они должны будут предложить свои идеи по развитию территории.

- Результаты обсуждений и предложения горожан помогут в дальнейшей работе над проектом, - отметили организаторы семинара.

В связи с действующими в регионе ограничениями, количество очных участников ограничено. Зарегистрироваться, задать вопрос, поделиться идеями и предложениями можно на сайте проекта.

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Сейчас уже готовятся предложения для поэтапной реконструкции.