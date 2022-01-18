Новая высотка с медцентром может вырасти в донской столице

В Ростове может появиться еще одна высотка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице местные власти вынесли на общественные обсуждения проект планировки и межеванию территории в районе старого автовокзала. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

На стыке улиц Буйнакская, 32-я Линия, Тюхряева и 30-я Линия может вырасти новый высотный дом, где будет располагаться подземная парковка, детский сад, рассчитанный на 20 мест, а также там будет находиться медицинский диагностический центр.

Высота дома будет варьироваться от девяти до 26 этажей. Одновременно в нем смогут проживать до 320 человек. А стоянка рассчитана на 150 мест. Вокруг этой территории стоят частные дома.

Инициатором проекта выступает ООО «Завод», зарегистрированное в 2019 году в Ставропольском крае.

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