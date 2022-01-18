18 и 19 января вход в Ботанический сад ЮФУ сделают бесплатным

Источник - место притяжения паломников и туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 18 и 19 января - на время крещенских купаний - вход в Ботанический сад ЮФУ сделают бесплатным. Все желающие смогут окунуться в воду около источника Серафима Саровского на Чапаевской. За безопасностью будут следить медики, спасатели и полицейские, рассказали в пресс-службе вуза.

Родник - место притяжения паломников и туристов. Первые упоминания о нем появились в XIX веке. В 2017 году провели реконструкцию и капитально восстановили чашу бассейна. Рядом с этим местом находится небольшая часовня.

Ранее городские власти опубликовали полный список мест, где будут проводить массовые омовения. Так, например, купели в донской столице уже подготовили на Всесоюзной, Портовой, Баграмяна, Красноярском, Космонавтов, Прокофьева и 339-й Стрелкой Дивизии.

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