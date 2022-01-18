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Общество18 января 2022 8:05

В Ростове из-за снегопада коммунальную технику перевели в режим повышенной готовности

На улицы вывели более 600 дворников
Ангелина СКИБА
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Днем запланировали работу более 170 спецмашин. Фото: сайт администрации Ростова.

Днем запланировали работу более 170 спецмашин. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону из-за снегопада коммунальную технику перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Комбинированные дорожные машины расставили по дежурным точкам. При необходимости они оперативно подключаются к расчистке дорог от снега и противогололедной обработке проезжих частей. Всего сегодня днем запланировали работу более 170 единиц техники, - рассказал Алексей Логвиненко.

Также, по данным властей, утром на улицы города вывели более 600 дворников. Сейчас они убирают тротуары.

Водителей и пешеходов просят проявлять осторожность, из-за осадков в виде дождя снега может быть скользко.

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