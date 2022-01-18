На Дону суд отпустил из психдиспансера подростка, подозреваемого в подготовке теракта

Слушания состоялись в Южном окружном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области постановили отпустить из психдиспансера подростка, которого подозревают в подготовке теракта на территории волгоградской школы. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Решение о временном помещении в медицинскую организацию спецтипа было отменено, - прокомментировали в инстанции.

Известно, что юноше изменили меру пресечения на «запрет определенных действий». Молодому человеку ранее предъявили обвинение сразу по четырем статьям, в том числе за незаконное приобретение, перевозку и изготовление взрывчатых веществ.

Нападение на школу в Волгограде предотвратили в 2020 году. Тогда у школьника нашли небольшой арсенал из бутылок с зажигательной смесью, взрывного устройства и холодного оружия. Также во время обыска обнаружили инструкции по изготовлению самодельных бомб.

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