Жителей Ростова предупредили о сильном ветре и гололедице 18 и 19 января

Переходить дорогу следует только по переходам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 и 19 января в Ростове-на-Дону на дорогах ожидается гололедица. Кроме того, 18 числа должен усилиться ветер, его порывы могут достигать до 20 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС со ссылкой на синоптиков.

В непогоду жителям и гостям донской столицы рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными. Водители должны следить за скоростью и парковаться только в специально отведенных для этого местах, в ином случае можно помешать уборочной спецтехнике.

Пешеходам напоминают, что переходить дорогу следует только по переходам. Все действия должны быть понятны и предсказуемы для тех, кто находится за рулем.

Во время ветра всех также просят держаться подальше от легких построек, рекламных щитов и деревьев. При скачках напряжения в доме необходимо сразу же отключать все электроприборы. Опасно для жизни подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. В случае ЧП попросить о помощи можно по номеру «112».

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