8 человек оказались жертвами коронавируса в Ростовской области 18 января

В больницах сейчас лечат 2047 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области сообщили еще о 8 умерших из-за коронавируса. Обновленную информацию за прошедшие сутки опубликовали сегодня, 18 января, на сайте донского правительства.

Так, известно, что скончались 4 женщины от 61 года до 82 лет, а также 4 мужчин от 65 до 84 лет. У всех этих пациентов были хронические заболевания, которые ухудшили течение инфекции.

Всего в донском регионе после перенесенного COVID-19 или во время болезни скончались уже 9904 человек. В больницах сейчас 2047 пациентов, из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ находятся 23 человека. За сутки вирус подхватили еще 554 жителя Дона.

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