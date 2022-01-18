В Таганроге пригородную автостанцию собираются перенести на главный автовокзал

Решение приняли на встрече представителей власти и перевозчиков. Фото: сайт правительства РО.

В Таганроге пригородную автостанцию с улицы Чехова перенесут на территорию главного автовокзала. Такое решение приняли на встрече представителей Минтранса Ростовской области, местных властей и перевозчиков. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Сценарий по переносу начальной остановки 26 межмуниципальных направлений оказался самым реалистичным. Восстановить действующий ранее пригородный автовокзал не представляется возможным, так как участок, и расположенные на нем постройки уже сменили собственников и исключены из реестра, - пояснил заместитель министра транспорта региона Дмитрий Беликов.

Автостанцию, о которой идет речь, закрыли еще в 2016 году. После этого маршруты продолжали курсировать, но уже без инфраструктуры. Люди жаловались на это и просили решить в этой ситуации.

В итоге наиболее подходящим местом для парковки автобусов и высадки/посадки пассажиров признали главный автовокзал на площади Восстания. Сейчас вопрос прорабатывают уже более детально, в том числе обсуждают новую схему движения транспорта.

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