«СКА Ростов-на-Дону» заставили вернуть долги по зарплатам на 3,6 млн рублей

Клубу выписали штраф в 40 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» оштрафовали из-за долгов по зарплатам в 3,6 млн рублей перед 35 работниками. Люди смогли получить свои деньги после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что нарушение обнаружилось во время мониторинга. Специалисты выяснили, что без обещанных средств оказались несколько десятков человек. Тогда проверяющие потребовали исправить ситуацию и вынесли соответствующее представление. После этого недостающую сумму быстро нашли и вернули сотрудникам.

Однако в прокуратуре решили не останавливаться на достигнутом и привлекли руководителя, а также юрлицо спортивной организации по административной статье. Клубу выписали штраф в 40 тысяч рублей.

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