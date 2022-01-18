Штамм коронавируса омикрон за пару часов могут выявить в донской лаборотории «Симплекс»

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Всемирная организация здравоохранения присвоила омикрону статус, «вызывающий озабоченность». При этом, по официальным данным, заразившиеся омикроном есть уже и в Ростовской области.

Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что мутации омикрона повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами и проникновение вируса в клетки. Некоторые ученые считают, что штамм развился у человека с ослабленным иммунитетом. Организм не смог бороться с вирусом, который, в свою очередь, адаптировался к особенностям и видоизменялся. Этот процесс исследователи называют «микроэволюцией».

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Лаборатория «Симплекс» обратилась с вопросом о том, могут ли существующие наборы реагентов выявить коронавирус со штаммом омикрон, к своим поставщикам. Те, в свою очередь, заверили, что наличие мутаций в различных штаммах вируса SARS-CoV-2 не влияет на выяление РНК SARS-CoV-2.

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Отметим, что лаборотория совместно c МБУЗ "ЦГБ" Батайска продолжает тестирование и вакцинацию от коронавируса мобильными медицинскими бригадами. Эти услуги оказываются на базе передвижного медицинского комплекса или по адресу медицинского центра в Ростове-на-Дону: на улице Варфоломеева, 243а.

Сдать ПЦР-тест можно также в аэропорту «Платов».

АЛЛО!

С подробной информацией можно ознакомиться по телефону 8 (863) 333–22–82

или на сайте организации.

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