19 января в Таганроге проверят систему оповещения населения

Звуковой сигнал включат в первой половине дня Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Завтра, 19 января, в Таганроге проверят исправность системы оповещения населения. Сирены включат в 11.20. Об этом сообщает администрация города.

- Всем, кто услышит сигнал, нужно будет включить телевизионные и радиотрансляционные приёмники для прослушивания экстренного сообщения, - добавили власти.

Жителей приморского города призывают не игнорировать звуки системы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

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Сейчас этот вопрос детально прорабатывают (подробности)