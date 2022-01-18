19 января в Таганроге проверят систему оповещения населения

Звуковой сигнал включат в первой половине дня
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Завтра, 19 января, в Таганроге проверят исправность системы оповещения населения. Сирены включат в 11.20. Об этом сообщает администрация города.
- Всем, кто услышит сигнал, нужно будет включить телевизионные и радиотрансляционные приёмники для прослушивания экстренного сообщения, - добавили власти.
Жителей приморского города призывают не игнорировать звуки системы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».
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