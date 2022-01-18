Экс-прокурора из Ростовской области отправили в тюрьму за то, что вымогал 30 тысяч рублей

Суд отправил экс-прокурора в колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в одном из районов, в колонию отправили уже бывшего сотрудника местной прокураторы, сообщает областная ФСБ.

В ведомстве рассказали, что прокурор угрожал проверить организацию по грузоперевозкам.

При этом правоохранитель дал понять владельцу фирмы, что нарушения найдутся обязательно. Чтобы не доводить дело до проверки, прокурор попросил заплатить ему 30 тысяч рублей. Об этом стало известно силовикам.

- На основании материалов УФСБ России по Ростовской области региональным СУ СК в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

В итоге районный суд приговорил экс-сотрудника прокуратуры к семи годам в исправительной колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей. Апелляционный суд оставил это решение без изменения.

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