11 классов и 3 группы закрыли в Ростовской области из-за инфекций

Полностью закрытых школ нет в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области нет полностью закрытых школ и детсадов из-за COVID-19 или гриппа, однако некоторые классы и группы все-таки временно учатся дома после отдельных случаев инфекции. Об этом сегодня, 18 января, рассказал глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Частично приостановили деятельность 3 группы в 3 дошкольных учреждениях донской столицы и Мясниковского района, а также 11 классов в 6 школах Ростова-на-Дону, Волгодонска, Белокалитвинского, Песчанокопского и Чертковского районов.

- В первую очередь, необходимо пристальное внимание к исполнению всех санитарных мер в образовательных учреждениях. Мы с вами знаем о том, что омикрон может значительно поражать детские коллективы. Скорость распространения вируса чрезвычайно высока, - подчеркнул Евгений Ковалев.

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