В Калмыкии начал работу чат-бот по вопросам ЖКХ

МинЖКХ в Калмыкии запустил чат-бот Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калмыкии начал функционировать чат-бот по вопросам ЖКХ. Он был запущен министерством ЖКХ Калмыкии и Центром управления регионом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Этот сервис поможет жителям республики в любое удобное время получать информацию о работе коммунальных служб. Кроме того, при помощи него они смогут оставить жалобу или предложение.

- В чат-боте содержится информация о режиме работы коммунальных служб, управляющих компаний, по какому номеру сообщить о проблеме с водоснабжением или отоплением, - говорится в тексте сообщения.

Чат-бот работает в мессенджере Telegram. Подключиться к боту можно по ссылке.

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В донском регионе начали работать чат-боты обратной связи.

В мессенджерах дончане смогут напрямую задать вопрос чиновникам и получить ответ.