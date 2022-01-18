Власти: просроченной вакцины от COVID-19 в Ростовской области нет

Остаток доз составляет 637 тысяч 225 Фото: Ксения Высотина

Просроченной вакцины от коронавируса в Ростовской области нет. Остаток доз составляет 637 тысяч 225. Об этом сегодня, 18 января, рассказали в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.

- Всего в регион поступило 2 млн 908 тысяч 733 комплекта доз вакцины. Первую прививку уже сделали 1 млн 978 тысяч 693 человека, завершили иммунизацию 1 млн 927 тысяч 498 жителей Дона, - рассказали в пресс-центре.

Власти добавили, что «Спутником Лайт» однократно вакцинировали 284 тысячи 751 человека, ревакцинировали - 292 тысячи 815.

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