Житель Ростовской области расстрелял знакомую из охотничьего ружья

Подозреваемого поместили в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменском районе Ростовской области 51-летнего местного жителя подозревают в убийстве, сообщает следком региона. По версии следствия, мужчина находился во дворе своего дома. Он был сильно пьян. Увидев знакомую ему 57-летнюю женщину, злоумышленник схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее.

- В результате полученных огнестрельных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

В отношении подозреваемого завели дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей. По уголовному делу проходят следственные действия.

Если суд докажет вину мужчины, он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что на Дону мать пыталась убить двухлетнюю малышку. Подозреваемая была дома в станице Багаевской в состоянии алкогольного опьянения и во время ссоры с супругом разбила зеркало, а осколок поднесла к шее двухлетней дочки, угрожая мужу убить ребенка.

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