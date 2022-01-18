В Ростовской области подростки закидали кальянную горючей смесью

Уголовное дело, возбужденное в отношении подростков, расследует следком
Фото: Олег ЗОЛОТО
В городе Шахты Ростовской области трое подростков возрастом 16 и17 лет попали под следствие за хулиганство, сообщает донской следком. В ведомстве рассказали, что друзья, сговорившись, с помощью двух бутылок с горючей смесью подожгли вывеску в кальянной на проспекте Победы Революции.
При этом приятели были уверены, что предусмотрели все, и их никто не поймает. Так, все трое спрятали лица под масками. Однако злоумышленников все равно вычислили и задержали.
- Их проверяют на причастность к совершению других преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.
В отношении злоумышленников завели дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Если суд признает их вину, то подростки могут сесть в тюрьму на срок до семи лет.
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