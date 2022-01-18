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Общество18 января 2022 14:45

Погода в Ростове-на-Дону на 19 января 2021: прогноз гидрометцентра

Синоптики рассказали, какими будут крещенские морозы в Ростовской области
Михаил СТРИЖЕВ
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19 января в Ростове будут работать восемь купелей.

19 января в Ростове будут работать восемь купелей.

Фото: Мария АНАНОВА

Погода в Ростове-на-Дону на 19 января 2021 — публикуем прогноз донского гидрометцентра. Рассказываем, чего ожидать в донской столице в среду.

Ночью в Ростове температура составит -4 — -6 градусов, днем на термометре будет -2 — -4 градуса. Ожидаются небольшой снег и мокрый снег. Ночью и утром возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Средняя скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области ожидаются морозы до -3 — -8 градусов, при прояснениях — до -12. Днем температура будет составлять -2 — -7 градусов. В большинстве районов прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега. Местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Возможно усиление ветра до 12 — 14 метров в секунду.