Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 18 января: на дорогах пробки в пять баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 18 января: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Береговой, проспекте Сиверса, улицах Шаумяна, Варфоломеева, Текучева, на проспекте Михаила Нагибина, улицах Шеболдаева, Нансена, Зоологической, улице Мечникова, Курской, на проспектах Соколова, Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Международной, Всесоюзной. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-й Форматной, Орбитальной, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятской и Троллейбусной. Кроме того, с трудом можно проехать по улице Менжинского и проспекту Шолохова.

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