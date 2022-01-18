Студентов-медиков направят на борьбу с омикроном в донской столице

В Ростове студентов-медиков привлекут к борьбе с омикроном Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице студентов ростовского медуниверситета направят на борьбу с коронавирусным штаммом омикрон. Юные медики будут помогать в работе более опытным во время ожидаемого обострения эпидемиологической ситуации в Ростовской области. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией рассказал ректор университета Сергей Шлык.

На мероприятии было отмечено, что в течение ближайших десяти дней ожидается пик заболеваемости ковидом на Дону. Для борьбы с новой волной вируса будут направлены студенты с третьего по шестой курсы и ординаторы. ВУЗ введёт обязательную практику для учащихся.

- Для помощи коллегам-медикам ресурсы мы найдем. Уже сегодня работают более 4000 студентов и сотрудников РостГМУ и 541 волонтер, - отметил ректор.

Учащиеся приступят к работе уже со следующей недели. Ординаторы могут стать врачами на участках, а студенты старших курсов - медсестрами. Младшие курсы будут сообщать пациентам их результаты ПЦР-теста и приглашать людей на ревакцинацию.

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