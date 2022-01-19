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Общество19 января 2022 7:10

В Ростове на семи улицах ограничили проезд транспорта

Сложности водителей ожидают на Варфоломеева, Седова, Черевичкина, Сарьяна, Кириловском, Окружной и Левобережной
Ангелина СКИБА
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Об ограничениях предупреждает департамент автодорог

Об ограничениях предупреждает департамент автодорог

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове ограничили проезд транспорта сразу на семи улицах. Об этом предупреждает городской департамент автодорог. Информацию опубликовали на сайте администрации.

С 19 января до 15 апреля знаки и ограждения выставят на Варфоломеева в районе домов № 118 и 120. Также с 19 января, но уже до 19 июля частично перекроют Седова около строения № 21/1. В обоих случаях меры приняли из-за строительных работ.

Кроме того, по данным властей, до 20 декабря этого года продлили ограничения для транспорта на Черевичкина, Сарьяна, Кириловском, Окружной и Левобережной.

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Частично перекроют Семашко, Каяни, Ченцова, 2-ую Линию, Налбандяна, Варфоломеева и Седова (подробности)