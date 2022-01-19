Уголовное дело о гибели двух маленьких девочек прекратили в Ростовской области

Слушания состоялись в Каменском районном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело о гибели двух маленьких девочек прекратили в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- На заседании потерпевший - отец детей - заявил ходатайство о прекращении производства по делу. С учётом мнения участников процесса эта просьба была удовлетворена, - пояснили в инстанции.

Сама трагедия произошла в летом 2021 года. Тогда мать выпустила малышек 2 и 4 лет поиграть во двор, а сама уснула. В какой-то момент девочки решили посидеть в машине. Они залезли в салон, но выбраться обратно не смогли из-за механической неисправности. Дети перегрелись и умерли. После этого под разбирательство попала мать девочек, которая заранее не подумала о возможной опасности.

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