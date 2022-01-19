В Ростове девушка пыталась покончить с собой

Медики борются за жизнь юной пациентки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ночь на 19 января в Ростовскую больницу привезли молоденькую девушку, которую обнаружили без сознания.

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», инцидент произошел в многоэтажке на улице Мечникова. По предварительным данным, там дончанка пыталась покончить с собой, но впала в кому. Юную пациентку в экстренном порядке госпитализировали.

Говорят, сама пострадавшая в Ростове нигде не учится и не работает. Приехала в донскую столицу из другого города.

Теперь во всех обстоятельствах этого дела предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.