Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 11:15

В Ростове девушка пыталась покончить с собой

В состоянии комы пациентка находится в больнице
ГОШЕВ Игорь
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медики борются за жизнь юной пациентки.

Медики борются за жизнь юной пациентки.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ночь на 19 января в Ростовскую больницу привезли молоденькую девушку, которую обнаружили без сознания.

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», инцидент произошел в многоэтажке на улице Мечникова. По предварительным данным, там дончанка пыталась покончить с собой, но впала в кому. Юную пациентку в экстренном порядке госпитализировали.

Говорят, сама пострадавшая в Ростове нигде не учится и не работает. Приехала в донскую столицу из другого города.

Теперь во всех обстоятельствах этого дела предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.