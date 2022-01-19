В Калмыкии было решено усилить работу колл-центров

В Калмыкии усилят работу колл-центров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Республике Калмыкия прогнозируется рост заболеваемости коронавирусным штаммом омикрон. В связи с этим решено было усилить работу колл-центров. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Обращения об оказании медпомощи, ПЦР-тестировании и вызове врача на дом переадресовываются в поликлиники и больницы Элисты и районов республики. Мы готовы увеличить диспетчерские линии, - сообщил министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев.

В ближайшее время планируется организовать работу 20 диспетчерских линий в городской поликлинике Элисты.Также будут работать четыре дополнительных номера на базе республиканского детского медицинского центра имени Манджиевой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калмыкии омикрон обнаружили у 22 местных жителей.

Глава республики призывает как можно скорее пройти вакцинацию.