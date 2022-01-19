«Инвитро» открыл юбилейный офис на Юге

Генеральный директор ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Марат Абдуллаев. Фото: «Инвитро»

«Инвитро», одна из крупнейших медицинских компаний в области лабораторной диагностики и медицинских услуг, сообщает о том, что 19 января 2022 года состоялось торжественное открытие 100-го медицинского офиса в агломерации Юг. Данный офис является первым собственным медицинским офисом на Юге России, который специализируется на детских врачебных услугах. В медицинском офисе ведут прием врачи-специалисты: детский кардиолог, детский эндокринолог и детский гинеколог.

Юбилейный медицинский офис «Инвитро» находится в Ростове-на-Дону по адресу улица Мечникова, д. 110/1 и работает по будням с 7:00 до 19:00, в субботу с 8:00 до 15:00 и воскресенье с 8:00 до 13:00. Офис располагает возможностью проведения более 3000 видов лабораторных исследований, а также проводится взятие урологического и гинекологического материала. Обратиться в медицинский офис «Инвитро» можно самостоятельно или по направлению врача. Формат результатов исследований соответствует государственным стандартам и действителен в любой поликлинике.

Одноразовые вакуумные системы для взятия биоматериала делают процедуру быстрой и безопасной, а маркировка пробирок индивидуальными штрих-кодами исключает возможность перепутать образцы. Перед отправкой пациенту результаты проходят двойное подтверждение – медицинское и технологическое. Благодаря продуманной логистике и современному оборудованию, результаты многих исследований готовы в течение суток после дня взятия биоматериала.

Подключив бесплатное SMS-уведомление, вы оперативно узнаете о готовности результатов, а получить их можно по электронной почте, через личный кабинет на сайте www.invitro.ru, по телефону или в медицинском офисе.

Комментирует Марат Абдуллаев, Генеральный директор «Инвитро-Юг»: «В период высокой заболеваемости, а также на фоне эпидемиологической ситуации в мире рынок медицины развивается стремительно, и медицинские офисы «Инвитро» пользуются большим спросом. Люди регулярно сдают анализы на COVID-19, но вырос спрос и на другие лабораторные исследования. Многие стали внимательнее относиться к своему здоровью в целом и здоровью близких. «Инвитро» уже стала медицинской компанией полного цикла, и во многих медофисах можно не только сдать анализы, но и получить консультацию врача. Мы постоянно работаем над повышением уровня качества и расширением спектра услуг, а также стремимся сделать эти услуги доступными – в этом и кроется секрет стремительного роста компании.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.