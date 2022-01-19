В Ростове беременная женщина с подозрением на COVID-19 умерла в реанимобиле

Женщина скончалась в дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону беременная женщина с подозрением на COVID-19 умерла в реанимобиле из-за крайне тяжелого течения основного заболевания, а не из-за отсутствия медицинского кислорода. Так сегодня, 19 января, прокомментировали произошедшее в пресс-центре по борьбе с COVID-19.

- Информация о смерти из-за недостатка кислорода не соответствует действительности. Пациентка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии по основному заболеванию. Ее нужно было перевести в многопрофильную медорганизацию. Это выполняла реанимационная бригада. Машина была оснащена всем необходимым. Неблагоприятный исход обусловлен поздним обращением за медицинской помощью, - пояснили в пресс-центре.

Ранее стало известно, что в женщина скончалась в дороге. Предварительно, у нее были симптомы коронавируса, но тесты показывали, что инфекции нет.

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