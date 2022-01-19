Элистинцев проконсультируют пострадавших от перебоев электричества местных жителей

В Калмыкии заработает колл-центр для пострадавших от перебоев электричества Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Элисте проведут консультации для пострадавших от массовых перебоев электричества местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники колл-центра будут принимать звонки от горожан по вопросам возмещения ущерба, причиненного имуществу из-за скачков электроэнергии. Дозвониться можно будет с 14 до 18 часов. Колл-центр будет работать до 27 января по номеру телефона 8 (84 722) 3−80−94.

- По результатам устной консультации Вы получите памятку по алгоритму действий в таких случаях, а также образцы претензии в ресурсоснабжающую организацию и искового заявления о возмещении ущерба, причиненного имуществу, - говорится в тексте сообщения.

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