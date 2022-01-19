За нарушение требований охраны труда ответит сотрудник донского предприятия

В Ростове рабочего осудят за нарушение требований охраны труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице сотрудник донского предприятия отправится под суд за нарушение требований охраны труда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человек". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в декабре 2021 года подозреваемый, будучи мастером производственного участка на работе нарушил требования по охране труда, а именно плохо обеспечил контроль за изготовлением металлических конструкций, которые выполнял его подчиненный кузнец-штамповщик. В результате этого работник получил проникающее ранение в живот фрагментом заготавливаемой детали. Его незамедлительно доставили в больницу, где оказали квалифицированную медицинскую помощь.

- В ходе допроса подозреваемый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме. В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - говорится в тексте сообщения.

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Дело рассмотрят 24 января.