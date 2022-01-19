Желающая найти работу ростовчанка лишилась 150 тысяч рублей

В Ростове женщина лишилась 150 тысяч рублей при поиске работы
Фото: Ирина ПОТЕРЯ
В донской столице местная жительница лишилась 150 тысяч рублей из-за желания найти работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
39-летняя ростовчанка обратилась в местный отдел полиции и сообщила, что пострадала от действий мошенников. Женщина зарегистрировалась на одной из онлайн-платформ для поиска работы. Там она указала свои личные данные, а на следующий день получила смс-сообщение об оформлении на нее потребительского кредита и списании 150 тысяч рублей в счет его погашения.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - говорится в тексте сообщения.
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