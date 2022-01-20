Школьница из Ростова-на-Дону оказалась в больнице после того, как в нее врезался мальчик

На скорой старшеклассницу отвезли в городскую больницу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В одной из школ донской столицы во время перемены произошел инцидент, в результате которого ученица старшего класса попала в больницу.

Как рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» источник в образовательной структуре города, 17-летняя девочка спокойно шла по коридору, когда в нее врезался пятиклассник.

- Мальчик бежал по коридору, не заметил старшеклассницу и головой ударил ее в живот, - сказал собеседник.

Преподаватели вызвали скорую помощь и ученицу отвезли в больницу. Там нее диагностировали ушиб селезенки. Жизни девочки ничего не угрожает.

С мальчиком провели профилактическую беседу. Мальчик пообещал, что впредь будет внимательнее и аккуратнее.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице неизвестные сообщили о минировании нескольких школ. В итоге уроки у учеников первой смены были сорваны. Детей эвакуировали, а школы обследовали оперативники.

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По предварительным данным, речь идет о семи учебных заведениях. На месте работают оперативные службы. Детей и педагогов эвакуировали (подробнее)

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