Элистинские школы переведут на дистанционный режим работы

В Элисте школьников перевели на дистанционное обучение Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице Калмыкии было принято решение перевести все школы на дистанционную работу. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Такой режим обучения будет действовать до особого распоряжения. Его введение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

В ведомстве отметили, что за минувшую неделю среди школьников возросло количество заболевших гриппом и ОРВИ. Эти вирусы обнаружились уже у 1 355 детей. Согласно этим показателям, прирост составил почти сто процентов. Только среди учащихся младших и средних классов количество заражений увеличилось в три с половиной раза.

- Чтобы предупредить дальнейшее распространение гриппа и ОРВИ, учебно-воспитательный процесс в школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования, а также в детских спортивных секциях всех форм собственности Элисты приостановлен или переведен на дистанционный или удаленный режим, - говорится в тексте сообщения.

В других районах ситуация пока остается стабильной, но в то же время ее контролирует региональный Роспотребнадзор. Детские сады пока будут продолжать свою работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев предупредил о тысячах заболевших коронавирусом в сутки в феврале.

К такому итогу регион может прийти, если в районах не усилят работу по профилактике заболевания.

ЕСТЬ РАБОТА!

Редакция «КП-Ростов-на-Дону» ищет журналиста

​Что нужно делать: отвечать за новостную ленту, находить и качественно отрабатывать инфоповоды.

Выберем человека ответственного, терпеливого, грамотного, который разбирается в тонкостях новостного потока. Опыт работы горячо приветствуется.

У нас стабильная зарплата, неравнодушный коллектив, офис в центре Ростова. Работа в крупном холдинге — газета, сайт, радио, ивенты, спецпроекты — дает много шансов для развития. Так, дополнительные интересы в жизни можно оформить в новый проект — ведь большом холдинге всегда есть место для творчества.

КОНКРЕТНО

Готовы присоединиться?

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.