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Общество20 января 2022 9:51

В Калмыкии возбудили уголовное дело после обнаружения трупа пожилого мужчины

На теле были обнаружены признаки насильственной смерти
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкии завели уголовное дело после обнаружения тела пожилого мужчины

В Калмыкии завели уголовное дело после обнаружения тела пожилого мужчины

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Калмыкии следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство" после обнаружения трупа пожилого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Республики Калмыкия.

Правоохранители выяснили, что во вторник, 18 января около девяти часов утра на заднем дворе одного из домов в селе Троицкое Целинного района было обнаружено тело 70-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В настоящее время по факту обнаружения трупа проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- По подозрению в совершении данного преступления в порядке статей 91, 92 УПК РФ задержан 41-летний житель Целинного района, - говорится в тексте сообщения.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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