В Калмыкии возбудили уголовное дело после обнаружения трупа пожилого мужчины

В Калмыкии завели уголовное дело после обнаружения тела пожилого мужчины
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Калмыкии следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство" после обнаружения трупа пожилого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Республики Калмыкия.
Правоохранители выяснили, что во вторник, 18 января около девяти часов утра на заднем дворе одного из домов в селе Троицкое Целинного района было обнаружено тело 70-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В настоящее время по факту обнаружения трупа проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
- По подозрению в совершении данного преступления в порядке статей 91, 92 УПК РФ задержан 41-летний житель Целинного района, - говорится в тексте сообщения.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Батайске мужчина ударил ножом знакомого, а потом сбросил тело в подвал.
Подозреваемый сам признался в содеянном и теперь ждет окончания следствия.