Калмыцкая прокуратура заставила минстроительства выдать долгожданную квартиру сироте

В Калмыкии прокуратура помогла сироте получить квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Яшкульском районе прокуратура провела проверку после обращения местного жителя, который сообщил о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей. В его родном селе он был поставлен на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий и включен в список детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Но положенную ему квартиру парень так и не получил. Долгое время молодой человек ожидал, что у него все-таки появится жилплощадь, а затем все-таки принял решение обратиться в прокуратуру.

- Прокуратурой направлено в суд исковое заявление к Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК об обязании предоставить заявителю жилое помещение специализированного жилищного фонда РК по договору найма специализированных жилых помещений, - говорится в тексте сообщения.

В скором времени молодой человек уже получит долгожданное жилье, поскольку исполнение решения суда находится на личном контроле прокурора района.

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