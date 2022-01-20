В краже 450 килограммов чугуна подозревают 22-летнего жителя Ростовской области

Дончанина заподозрили в краже чугуна. Фото: УТ МВД по СКФО

В Батайске Ростовской области транспортные полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает полиция на транспорте.

По данным ведомства, 22-летний дончанин решил поправить материальное положение криминальным способом. Полицейские установили, что злоумышленник ночью проник на железнодорожную станцию, забрался в полувагон грузового поезда и украл из него 40 чугунных слитков общей массой более 450 килограммов.

- Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. Похищенные слитки подозреваемый планировал сдать в пункт приема металлолома. Также установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Сейчас на подозреваемого завели дело по статье «Кража». Если суд признает вину мужчины, то злоумышленник может сесть в тюрьму срок до двух лет.

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