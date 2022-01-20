В Ростовской области за сутки из-за коронавируса скончались 8 человек

В больницах сейчас лечат 1989 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки в Ростовской области из-за коронавируса скончались 8 человек. Информацию об этом сегодня, 20 января, опубликовали на сайте донского правительства.

Не смогли спасти 5 женщин от 67 лет до 91 года, а также 3 мужчин от 62 до 75 лет. Известно, что у них были хронические заболевания.

В больницах сейчас лечат 1989 пациентов, 29 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 205 - на неинвазивной ИВЛ. Выздоровели с начала пандемии 181883 человека.

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