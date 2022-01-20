При пожаре никто не пострадал. Фото: группа в VK Подслушано в Новошахтинске, Дарина Алекс.

Сегодня, 20 января, в Новошахтинске выгорел микроавтобус Ford Transit. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Как пояснили в ведомстве, ЧП произошло рано утром. Транспорт вспыхнул прямо на дороге. Вызов в экстренную службу поступил в 7.35, все потушили уже в 7.40.

- Выезжала одна автоцистерна. При пожаре никто не пострадал, - добавили в пресс-службе МЧС.

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