Жители Калмыкии предпочитают пользоваться электронными услугами

В Калмыкии горожане стали чаще использовать электронные услуги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии за минувший год более 22 тысяч жителей смогли воспользоваться сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России и на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время реализовано более 60 электронных услуг. Чаще всего местные жители пользуются услугой выбора способа доставки пенсии.

Бушующая в мире пандемия наложила свой отпечаток на это. Теперь жители выбирают электронный способ получения информации, так как на данный момент он является самым безопасным.Кроме того, ответ на запрос услуги приходит довольно быстро.

Через интернет получают необходимые справки, подают заявления на получение различных социальных выплат.

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