Около 19 тысяч жителей Ростовской области окунулись в прорубь на Крещение

Уже 16 лет крещенские купания в регионе обходятся без серьезных происшествий Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области в обрядовых крещенских купаниях приняли участие около 19 тысяч жителей Дона. Все прошло без серьезных происшествий. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

- Во всех оборудованных местах купания дежурили спасатели и пожарные областного департамента по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сотрудники МЧС, медперсонал, представители казачества и работники правоохранительных органов. В общей сложности на дежурстве было задействованы около тысячи человек, готовы к применению 250 единиц техники и около 30 плавсредств, - пояснил Вадим Артемов.

Напомним, с вечера 18 января и 19 января многие православные, отмечая один из самых значимых праздников — Крещение Господне, совершали погружения в купели. Основная масса людей совершила омовение с 23 часов 18 января до трех утра 19 января.

Всего в Ростовской области было оборудовано 73 места для безопасных обрядовых купаний, где дежурили более тысячи специалистов служб экстренного реагирования.

Отмечается, что обрядовые купания проводились с соблюдением противоэпидемических норм и правил, и каждые два часа проходилась влажная уборка шатров, палаток и других мест для переодевания, обогрева и оказания медицинской помощи.

- Благодаря слаженной работе всех служб экстренного реагирования уже более 16 лет обрядовые купания проходят без серьезных происшествий, - рассказал Вадим Артемов.

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